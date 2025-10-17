Igiene ambientale i lavoratori scioperano | Serve un aumento degli stipendi in linea con l' inflazione e più tutele

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto venerdì lo sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali, indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per chiedere rinnovo del contratto di lavoro. Anche nella provincia Forlì-Cesena, dove sono circa 400 i lavoratori interessati, alta adesione allo sciopero e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

