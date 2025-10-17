Igiene ambientale i lavoratori scioperano | Serve un aumento degli stipendi in linea con l' inflazione e più tutele

Si è svolto venerdì lo sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali, indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per chiedere rinnovo del contratto di lavoro. Anche nella provincia Forlì-Cesena, dove sono circa 400 i lavoratori interessati, alta adesione allo sciopero e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

SCIOPERO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE. Plures Alia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti per l’intera giornata di VENERDI' 17 ottobre. Sa - facebook.com Vai su Facebook

17 OTTOBRE SCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE Presidi a #Modena e #Carpi https://cgilmodena.it/?p=103343 @FpCgilModena @FPCGILER @FpCgilNazionale @cgilnazionale @ERCGIL @collettiva_news @danieledieci @PinelliFederica - X Vai su X

Sciopero igiene ambientale, in Basilicata adesione al 70% - È in media del 70% l'adesione allo sciopero nazionale dell'igiene ambientale tra Potenza e Matera. Segnala ansa.it

Sciopero dell’igiene ambientale, il presidio dei lavoratori davanti alla sede Iren di Borgoforte - Lavoratori e lavoratrici dell’igiene ambientale a braccia incrociate, all’alba del 17 ottobre, davanti ai cancelli della sede Iren di Borgoforte, in ... piacenzasera.it scrive

Lavoratori igiene urbana in sciopero, disagi e sit-in a Cagliari - Sciopero anche in Sardegna e manifestazione davanti alla prefettura di Cagliari dei lavoratori dell'igiene ambientale promossa da Fp Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Fiadel. Segnala msn.com