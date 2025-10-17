Igiene ambientale alta adesione allo sciopero | chiediamo il rinnovo del contratto
Si è svolto venerdì lo sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali, indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per chiedere rinnovo del contratto di lavoro. Anche nella provincia Forlì-Cesena, dove sono circa 400 i lavoratori interessati, alta adesione allo sciopero e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
SCIOPERO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE. Plures Alia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti per l’intera giornata di VENERDI' 17 ottobre. Sa - facebook.com Vai su Facebook
17 OTTOBRE SCIOPERO NAZIONALE IGIENE AMBIENTALE Presidi a #Modena e #Carpi https://cgilmodena.it/?p=103343 @FpCgilModena @FPCGILER @FpCgilNazionale @cgilnazionale @ERCGIL @collettiva_news @danieledieci @PinelliFederica - X Vai su X
Sciopero igiene ambientale, in Basilicata adesione al 70% - È in media del 70% l'adesione allo sciopero nazionale dell'igiene ambientale tra Potenza e Matera. Scrive ansa.it
Alta adesione nella BAT allo sciopero del comparto igiene ambientale - Papeo (Fp Cgil Bat): “Grazie a chi ha participato rinunciando al salario di una giornata di lavoro» ... Lo riporta barlettaviva.it
Rifiuti, venerdì possibili disagi per sciopero dell’igiene ambientale, anche nel Varesotto - È una agitazione proclamata a livello nazionale, per il rinnovo del contratto di lavoro. varesenews.it scrive