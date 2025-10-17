I volti dell' arte performativa ospitano l' Odin Teatret
“I Volti dell’Arte Performativa”, è un progetto per promuovere teatro e arti performative che possano dare il senso di una città policentrica e inclusiva nell’anno del Giubileo, presentato dalla compagnia La Capriola-Abraxa Teatro, con la direzione artistica di Emilio Genazzini ed il sostegno di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
I balconi barocchi di Ragusa Ibla sono un vero spettacolo di arte e fantasia. Figure mitologiche, volti grotteschi e dettagli raffinati sorreggono le antiche ringhiere, raccontando storie scolpite nella pietra che resistono al tempo. Foto di @tizidimaio SiciliaFanpa - facebook.com Vai su Facebook