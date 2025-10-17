I viola lanciati dal tecnico del milan Da Nico Fagioli a Moise Kean I ’franchi tiratori’ per Allegri

Quella che andrà in scena domenica a San Siro sarà una sorta di piccola resa dei conti: davanti a Max Allegri si presenterà infatti un tris di ex allievi pronti a colpirlo con l’arma più tagliente del calcio: la memoria. Nicolussi Caviglia, Fagioli e Kean - tre prodotti di scuola Juve cresciuti sotto lo sguardo del tecnico toscano - sfideranno per la prima volta il loro maestro di un tempo. Le loro carriere sono nate all’ombra della Continassa ma nessuno dei tre è riuscito a completare in bianconero la propria parabola. Talentuosi, acerbi e a tratti inespressi, hanno dovuto fare le valigie per cercare spazio e consacrarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I viola lanciati dal tecnico del milan. Da Nico Fagioli a Moise Kean. I ’franchi tiratori’ per Allegri

Bonan: "Lo scudetto con il Milan ha portato Pioli fuori strada. I viola devono rialzarsi - Alessandro Bonan, giornalista e conduttore di Sky Sport, ha commentato proprio alla nota emittente televisiva il momento che sta vivendo la Fiorentina di Stefano Pioli: "Pioli è un ... Lo riporta firenzeviola.it

Verso Milan-Fiorentina, il punto sulla Viola - Fiorentina si avvicina: la Viola arriva a San Siro motivata ad uscire dalla zona bassa della classifica. Secondo msn.com