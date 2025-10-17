I vigili eroi salvano la donna che stava per essere travolta dal treno
Era il 3 gennaio 2024 quando due agenti della polizia locale di Varedo, Giovanni Palmieri e Riccardo Bubba ricevono una segnalazione urgente: una donna in cura presso un centro psichiatrico si era allontanata e di lei si erano perse le tracce.Le ricerche dei due agenti si erano concentrate nei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
DEVIL'S KITCHEN - marcos y marcos I vigili del fuoco dell’Engine 99 sono i migliori di New York. Quattro di loro, super-eroi abituati al peggio del peggio, si tuffano in operazioni impossibili, salvano vite umane, evitano distruzioni catastrofiche. Peccato che s - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi eroi in divisa: 28 nuovi Vigili del Fuoco calabresi giurano fedeltà alla Repubblica - X Vai su X
Cremona, quattro poliziotti eroi salvano una donna: stava per lanciarsi dal balcone - Quattro agenti della squadra volante di Cremona hanno salvato la vita ad una giovane donna di nazionalità cinese che voleva suicidarsi minacciando di gettarsi ... Si legge su ilgiorno.it
Carabinieri salvano donna bloccata dalle fiamme in casa, è grave - I carabinieri di Legnago (Verona) hanno tratto in salvo una 58enne, che era rimasta prigioniera delle fiamme sprigionatesi nella sua casa a "Porto" di Legnago, a causa di una pentola lasciata sul ... Secondo ansa.it
Incendio a Porto Sant’Elpidio, donna salvata sul balcone di casa - Porto Sant’Elpidio (Fermo), 10 luglio 2025 – Incendio divampato intorno alle 2, in un appartamento a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Riporta ilrestodelcarlino.it