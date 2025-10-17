I vigili eroi salvano la donna che stava per essere travolta dal treno

Era il 3 gennaio 2024 quando due agenti della polizia locale di Varedo, Giovanni Palmieri e Riccardo Bubba ricevono una segnalazione urgente: una donna in cura presso un centro psichiatrico si era allontanata e di lei si erano perse le tracce.Le ricerche dei due agenti si erano concentrate nei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it