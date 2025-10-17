I vicini ristrutturano casa lui non sopporta il viavai di operai e li minaccia con una pistola

Un 53enne di Pimonte è destinatario di una misura cautelare del divieto di dimora emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della procura. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma e di minaccia grave.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

