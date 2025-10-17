I vicini increduli | Non si è sentito niente erano persone tranquille

C’è sconcerto, dolore, incredulità tra gli abitanti di via Stamira nella zona turistica di San Benedetto, dove nel pomeriggio di ieri si è consumato l’ omicidio-suicidio fra due anziani ottantenni. L’uomo, Mario Cutella, ha colpito, uccidendola, la compagna con una pistola poi si è tolto la vita con la stessa arma. E’ ancora sconvolto, parla a fatica, cerca di farci capire cos’è accaduto, un suo vicino di casa che si porta le mani sul volto come se stesse cercando di scavare nella sua memoria. "Abitiamo nell’appartamento accanto – racconta l’uomo – Lo conoscevo benissimo Mario. Eppure non ci siamo accorti di nulla, nessun rumore di spari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

