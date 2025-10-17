I vandali ragazzini della scuola Incastrati dalle telecamere

Vandali ragazzini. La scuola ricominciava proprio in quei giorni e, forse arrabbiati per dover rientrare dalle vacanze, hanno pensato di fare una serata “brava“ nei pressi di un istituto scolastico. A Villasanta, nella notte tra il 9 e il 10 settembre scorso, l’area antistante all’istituto scolastico “Ambrogio Villa” di via Negri è stata dunque oggetto di un grave episodio di imbrattamento e deturpamento: ignoti ci hanno gettato davanti diversi rifiuti e ci hanno pure versato alcolici, che evidentemente stavano consiumando, all’esterno dell’edificio, creando un evidente stato di degrado. A seguito della denuncia sporta dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Gianluca Barba, i carabinieri della Stazione di Villasanta, coordinati dalla Compagnia di Monza agli ordini del maggiore Alessandro Guglielmo, hanno avviato un’attività investigativa che ha consentito di risalire alla fine ai presunti responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I vandali ragazzini della scuola. Incastrati dalle telecamere

