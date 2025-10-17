i tromboni di aj styles

Ammetto di avere la colpa di non emozionarmi per tutto quello che fa Aj Styles. So di essere tra i pochissimi a pensarlo ma questo lottatore, che ha i suoi indiscussi meriti, l’ho sempre considerato poco più di un cruiserweight, solo con tanta personalità. Bravo, efficace, preciso, veloce, ma tutto ripetuto in maniera ciclica, ad ogni suo match. Di guizzi geniali (tranne qualcosa ad inizio carriera in TNA), di momenti originali, di eccezionalità sul ring, ne ho viste poche. Tutte manovre fatte bene, eseguite come da manuale, ripetute ogni volta nella medesima sequenza, per ogni occasione. Riconosco la sua abilità, che a molti lascia a bocca aperta, ma che a me, a lungo andare, annoia, non mi emoziona, lasciandomi con la netta sensazione di vedere, ogni volta, sempre il solito compitino, da 10 s’intende, ma uguale a quello che lo precede e a quello che lo seguirà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

