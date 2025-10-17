I treni mettono il vestito olimpico Escono dall’officina di Cremona i convogli di Milano Cortina 2026

Trenord ha deciso di "vestire" sei treni che serviranno dalla Valtellina a Milano, oltre al Villaggio Olimpico, con una livrea dedicata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nell’impianto di manutenzione a ridosso della stazione di Cremona in queste settimane è partito il lavoro di "pellicolatura" che sostanzialmente metterà una nuova "livrea" che si ispira alla "Vibe Passion" dei Giochi Olimpici, con intrecci di rosso e arancione che richiamano energia, movimento e passione sportiva (il disegno è stato realizzato da Trenord e MiCo). I convogli interessati da questo intervento sono due Caravaggio aeroportuali, che viaggiano fra Milano e Malpensa Aeroporto, due Caravaggio destinati al servizio regionale su linee ad alta frequentazione e due Donizetti, destinati alle linee della Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

