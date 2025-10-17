I soldi per la M5 ci sono e a brevissimo verranno pubblicati i decreti ministeriali

Ormai dovremmo esserci: dovrebbe essere questione di pochissime settimane e poi si potrà partire con l’iter per il prolungamento della M5 da Bignami fino a Monza Polo Istituzionale, con le sette fermate in città (Campania, Marsala, Monza Fs, piazza Trento e Trieste, Villa Reale, ospedale San. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

- Le piazze per Gaza sono antisemite. Figli di papà che se la prendono coi poliziotti che sono pagati quattro soldi - Ma i quattro soldi siete voi a pagarli Lui va in crash #realpolitik - X Vai su X

Le famiglie bene di Milano sono disposte a investire tanti soldi per l'educazione dei propri figli e cercano figure super qualificate - facebook.com Vai su Facebook

MacBook Pro con chip M5: produzione di massa a breve, ma le vere novità arriveranno nel 2026 - La produzione di massa dei nuovi MacBook Pro con chip M5 è prevista a breve, ma gli aggiornamenti con schermo OLED touch screen e chip M6 sono attesi entro la fine del 2026. Segnala multiplayer.it