I sogni di Giulia Passadore corrono più veloci del tempo

Una ragazza di soli dodici anni che intreccia moda, cavalli e desiderio di scoperta, inseguendo con passione un futuro pieno di energia, autenticità e sogni concreti. Giulia Passadore ha solo 12 anni, ma i suoi sogni corrono già veloci. Vive a Robecco Pavese, in Lombardia, è alta 1,68, ha occhi e capelli castani e parla italiano e inglese. Curiosa, determinata e con una passione bruciante per i cavalli, sogna un futuro che unisca moda e spettacolo. A raccontarla è la mamma, che la accompagna in questo percorso di scoperta. Giulia sta ancora studiando. Che scuola frequenta e quali ambizioni coltiva?. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

