I sindacati | Grande adesione allo sciopero del 17 ottobre sì al giusto contratto dei servizi ambientali

"Con una media nazionale di adesione superiore all'87%, e con molte realtà in cui la partecipazione è stata totale, le lavoratrici e i lavoratori hanno inviato un segnale forte alle controparti datoriali: il contratto deve essere rinnovato senza più indugi, con risposte concrete ai bisogni reali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondisci con queste news

"#Abi e Sindacati. Parte la cabina di regia sulla digitalizzazione". Su @Libero_official, il segretario generale #Uilca Fulvio Furlan: momento di grande importanza perché inaugura uno strumento innovativo, voluto con lungimiranza dalle Organizzazioni Sindac - X Vai su X

Grande successo dello sciopero dei farmacisti organizzato in Sardegna da Fisascat e dalle altre sigle del settore. Oltre 400 camici bianchi in piazza contro lo stop alle trattative. I sindacati: «Federfarma irresponsabile, penalizza chi garantisce salute ogni giorn - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale del 3 ottobre: grande adesione nelle fabbriche bresciane - Le percentuali di adesione allo sciopero in alcune delle fabbriche della provincia vanno dal 50% della Redaelli di Gardone al 100% della Stanadyne di Castenedolo. Come scrive quibrescia.it

Scuola, sciopero generale: bassa adesione nonostante la mobilitazione nazionale - Il settore scolastico, che conta oltre un milione di lavoratori tra docenti, personale ATA e dirigenti, è da sempre un terreno sensibile nei rapporti tra sindacati e governi ... Segnala italiaoggi.it

Dati adesione sciopero generale 3 ottobre per la Flotilla: i settori con numeri clamorosi - Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilevato una percentuale più alta rispetto a quella del 22 settembre. Scrive tag24.it