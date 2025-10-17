I rossoneri allievi di pioli Il palco San Siro e lo scudetto Occhio alla trappola degli ex

A volte il calcio rimette le persone una di fronte all’altra quando meno se l’aspettano. Non per caso ma per destino. Domenica al Meazza quel fato avrà i volti di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Rafael Leao da una parte e quello di Stefano Pioli dall’altra. Per la prima volta si sfideranno da avversari: loro, eroi dello scudetto del 2022; lui, l’allenatore che li ha costruiti passo dopo passo. Maignan dimostrò subito di essere più che un semplice sostituto di Donnarumma: riflessi e determinazione lo portarono a diventare il miglior portiere della Serie A. Tomori, voluto da Pioli l’anno precedente, trasformò poi in numeri la sua affidabilità: 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I rossoneri "allievi» di pioli. Il palco San Siro e lo scudetto. Occhio alla trappola degli ex

Altri contenuti sullo stesso argomento

? RISULTATI GIOVANILI AGONISTICHE Continuano a correre gli Juniores corsari a Sovizzo, punto importante invece per Allievi e Giovanissimi Forza Ragazzi ? #thiene #thienecalcio #thienecalcio1908 #100annidistoria #rossoneri #passionero - facebook.com Vai su Facebook

I rossoneri "allievi» di pioli. Il palco San Siro e lo scudetto. Occhio alla trappola degli ex - Domenica al Meazza quel fato avrà i volti di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Rafael ... Scrive msn.com