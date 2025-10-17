I rossoneri allievi di pioli Il palco San Siro e lo scudetto Occhio alla trappola degli ex

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A volte il calcio rimette le persone una di fronte all’altra quando meno se l’aspettano. Non per caso ma per destino. Domenica al Meazza quel fato avrà i volti di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Rafael Leao da una parte e quello di Stefano Pioli dall’altra. Per la prima volta si sfideranno da avversari: loro, eroi dello scudetto del 2022; lui, l’allenatore che li ha costruiti passo dopo passo. Maignan dimostrò subito di essere più che un semplice sostituto di Donnarumma: riflessi e determinazione lo portarono a diventare il miglior portiere della Serie A. Tomori, voluto da Pioli l’anno precedente, trasformò poi in numeri la sua affidabilità: 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i rossoneri allievi di pioli il palco san siro e lo scudetto occhio alla trappola degli ex

© Sport.quotidiano.net - I rossoneri "allievi» di pioli. Il palco San Siro e lo scudetto. Occhio alla trappola degli ex

Altri contenuti sullo stesso argomento

rossoneri allievi pioli palcoI rossoneri "allievi» di pioli. Il palco San Siro e lo scudetto. Occhio alla trappola degli ex - Domenica al Meazza quel fato avrà i volti di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Rafael ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rossoneri Allievi Pioli Palco