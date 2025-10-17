I resti del mondo - fase III mostra di Sergio Angeli

Una parte centrale del lavoro di Angeli consiste nel raccogliere oggetti, materiali abbandonati, “resti” del quotidiano (vestiti, plastica, componenti tecnologiche, oggetti di uso comune) ciò che la società getta via o disprezza.Con questi materiali l'artista non si limita a ricostruire oggetti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

L'EDITORIALE | Ben resti Giani contro il mondo al contrario - X Vai su X

Per delle ore, davanti ad uno schermo resti isolato, In un mondo virtuale confinato, un luogo in cui tutto ti riesce, nel quale di certo non si cresce. Ti sembra di aver tutto sotto controllo, ma non riesci a staccare lo sguardo, sempre connesso e sei meno te stesso. - facebook.com Vai su Facebook

Resti di una donna scomparsa durante una vacanza trovati nello stomaco di uno squalo - Lei era impegnata in immersioni con gli amici nei pressi dell'isola di Pulau Reong, al largo della costa della reggenza sudoccidentale delle Molucche in Indonesia, ... Secondo ilmessaggero.it

Resti umani in due valigie abbandonate: un arresto a Londra - La polizia metropolitana di Londra ha reso noto che è stato arrestato un uomo di 24 anni, di nazionalità colombiana, che era ricercato dopo che erano stati trovati resti umani in due valigie ... Si legge su unionesarda.it