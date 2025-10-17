I rendimenti minimi del Btp Valore di ottobre 2025 | annunciati tassi cedolari e codice Isin

Roma, 17 ottobre 2025 – Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i rendimenti minimi del Btp Valore di ottobre 2025 il cui collocamento è in programma da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. I rendimenti minimi. Il valore dei rendimenti minimi per la sesta emissione dei Btp Valore è stato fissato a: 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno. 3,10% per il 4° e 5° anno. 4% per il 6° e 7° anno. Il codice Isin. Al termine del collocamento, si legge nella nota del Mef, verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

