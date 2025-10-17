I rapporti tra ' ndrangheta ed estrema destra il ruolo di Messina Denaro a Verona | Ranucci aveva appena annunciato i temi della stagione di Report

Nei giorni scorsi il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte, aveva annunciato sui social i temi della prossima stagione del programma. embedpost id="2115454" «La nostra squadra ha lavorato pancia a terra - aveva spiegato in un video -. Partiremo il 26 ottobre ogni domenica su Rai3 a partire dalle 20.30». «Sarà il solito Report, parleremo di come girano le. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I rapporti tra 'ndrangheta ed estrema destra, il ruolo di Messina Denaro a Verona: Ranucci aveva appena annunciato i temi della stagione di Report

Altre letture consigliate

L' avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli subisce la seconda condanna in primo grado per i suoi presunti rapporti con la 'ndrangheta. Dopo gli 11 anni rimediati dal Tribunale di Catanzaro nel processo "Rinascita-Scott" per i suoi rapporti con il - facebook.com Vai su Facebook

I rapporti tra 'ndrangheta ed estrema destra, il ruolo di Messina Denaro a Verona: Ranucci aveva appena annunciato i temi della stagione di Report - Nei giorni scorsi il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato nella notte, aveva annunciato sui social i temi della prossima stagione del ... Lo riporta gazzettadelsud.it

Giorgia Meloni anche su Charlie Kirk dimostra di aver un problema di “matrice” - Quando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per Charlie Kirk spende parole del tipo “Il suo sacrificio ci ha ricordato un’altra volta da che lato stanno la violenza e l’intolleranza”, come ha ... Come scrive wired.it

L'estrema destra marcia a Londra, Musk attacca Starmer - Una marea di 110mila persone, secondo le stime di Scotland Yard, si è riversata con le bandiere britanniche e quelle inglesi nelle vie centrali di Londra per la marcia organizzata dai gruppi ... ansa.it scrive