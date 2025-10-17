I rampolli dell' arte | chi sono i figli di attori e musicisti famosi che stanno ' sbancando' a Napoli

Napoli non smette mai di sfornare talento. Tra figli e nipoti d’arte, la nuova generazione sta riscrivendo la storia culturale della città, fondendo tradizione e innovazione. Dal teatro alle arti visive, dal cinema alla musica, i rampolli delle grandi famiglie dell’arte napoletana custodiscono il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it