I pronostici di venerdì 17 ottobre | Bundesliga Liga Ligue 1 e Serie B
I pronostici di venerdì 17 ottobre, si riparte con gli anticipi: in campo Bundesliga, Liga, Ligue 1, Serie B e altri campionati minori Terminata la sosta per le nazionali, tornano finalmente in campo i principali campionati europei, e si riparte già venerdì con gli anticipi che riguardano Bundesliga, Liga e Ligue 1. In Germania si affrontano Union Berlino e Borussia Moenchengladbach, squadre che ultimamente hanno dato vita a partite ricche di gol, soprattutto per demeriti difensivi. Almeno un gol per squadra appare probabile. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
