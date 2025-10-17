I pronostici del weekend, settima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Terminata la sosta per gli impegni delle nazionali che torneranno in campo nel mese di novembre, ripartonono tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Marsiglia, Al Nassr, Manchester City, Atletico Madrid e per il Milan contro la Fiorentina dell’ex Pioli. (LaPresse) – IlVeggente.it Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Colonia-Augsburg e Lipsia-Amburgo di Bundesliga, Liverpool-Manchester United di Premier League, Barcellona-Girona di Liga e Heracles-Feyenoord di Eredivisie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (18-19 ottobre): Serie A e campionati esteri