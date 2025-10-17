I primi caduti della Comunità Europea | parlano i sopravvissuti di Podrute-Marov

Il libro del Gen. Livio Ciancarella riapre il dossier sull’abbattimento dell’elicottero UE del 1992 e sulla memoria negata delle vittime L’uscita Il 13 settembre è stato dato alle stampe , a cura del Generale dell’Esercito Italiano Livio Ciancarella. Il volume riporta al centro una vicenda . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - “I primi caduti della Comunità Europea: parlano i sopravvissuti di Podrute-Marov”

