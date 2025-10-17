I primi abitanti di Chieti | incontro con il professor Capasso alla biblioteca Bonincontro

Chietitoday.it | 17 ott 2025

Venerdì 24 ottobre, alle ore 18, alla biblioteca Marilia Bonincontro di Chieti, in piazza San Pio X, gestita da Chieti Solidale srl per conto del Comune di Chieti, riprendono gli incontri culturali M.A.S.C.I. del Venerdì, organizzati dagli Adulti Scout della Comunità Chieti 1, con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

