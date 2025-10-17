I personaggi Aurelio Falorni e Ahmad Riad Un mercoledì da anti-profeti in patria

Quando i viaregginiversiliesi puniscono a casa loro. È accaduto nel turno infrasettimanale di campionato, in Eccellenza, a pochi chilometri di distanza (prima al “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi e poi allo stadio dei Pini di Viareggio) e a poche ore distanza (le gare in questione sono iniziate una alle 15 e l’altra alle 18). Falorni e Riad ieri l’altro hanno fatto male rispettivamente contro Real FQ e Viareggio. Aurelio Falorni, viareggino doc classe ’98 che nella scorsa stagione militava nel Pietrasanta in Promozione (per lui anche un passato al Viareggio 2014 in D dopo il settore giovanile a Empoli), mercoledì ha stappato a fine primo tempo su rigore il match che la sua Larcianese (dove l’ha fortemente voluto mister Maurizio Cerasa) ha poi vinto 2-1 contro il Real Forte Querceta che fin lì era imbattuto in stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

