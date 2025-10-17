Negri Attorno ai tavolini di un caffè di Liguria i più attivi erano i passeri. Così metodici e arguti e svelti nel loro accattonaggio da risultare vincenti nelle fasi preliminari della selezione naturale. Alla minima nostra briciola essi accorrevano con la gaiezza umile che il figlio scapestrato di Pietro di Bernardone aveva loro suggerito in quella convention di otto secoli fa tra uomo, uccellacci e uccellini. I passeri la sanno lunga sull’elemosina, a cominciare dal marketing vincente della loro livrea - francescana, appunto -, e dall’intenzionalità con la quale ci guardano coi loro occhietti tutte pupille. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I passerotti svelti e arguti vincono sui forti