Dopo la dichiarazione di fallimento, pronunciata lo scorso settembre in base al Chapter 11, oggi il Tricolor Holdings, un importante venditore di auto nuove e usate con sede in Texas, è oggetto di un'indagine federale per frode. Il buco finanziario è ancora da quantificare. Potrebbe essere di un miliardo o di dieci miliardi di dollari, se non di più. È una dimensione irritante, ma che potrebbe essere assorbita dal mercato. Il problema vero, quindi, è un altro. L'impresa texana ha concesso prestiti subprime a un numero impressionate di clienti. In altre parole, le auto vendute erano coperte da garanzie date da compratori non affidabili, cioè non in grado di pagare puntualmente le rate del prestito.

I nuovi prestiti subprime, e lo spettro della crisi del 2008