I Moka club pronti a stupire | Faremo ballare tutti con il nostro concerto

Pronti a coinvolgere il pubblico con i successi di ieri e di oggi, i Moka Club domani (alle 20,30) si esibiranno a Riccione in piazza Unità per CiocoPaese, l’evento che in questa edizione si intreccia col 103esimo anniversario della nascita del comune di Riccione. Sarà una festa nella festa che per la band, che celebra quest’anno i 30 anni di carriera. Per voi è un traguardo importante. "Eh sì, anche perché non ci arrivano in tanti – ride il bassista Andrea Nardi, in arte Tony Mannaja – Quando abbiamo cominciato nel 1995, eravamo dei ragazzini. Resistere così a lungo insieme è una gran bella cosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

