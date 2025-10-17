I migliori libri di ottobre 2025 secondo Wired

Da Woody Allen al nuovo libro di Nadeesha Uyangoda: ecco le migliori letture da non perdere a ottobre. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - I migliori libri di ottobre 2025 secondo Wired

Altri contenuti sullo stesso argomento

Seznam, ki obsega 215 novih del v 49 jezikih, bodo predstavili na knjižnem sejmu v Frankfurtu Nel prestigioso catalogo dei migliori libri per bambini della Internationale Jugendbibliothek di Monaco anche tre opere slovene - facebook.com Vai su Facebook

I migliori libri sul Rinascimento http://dlvr.it/TNd68L - X Vai su X

10 nuovi libri da leggere a ottobre - L'autunno è ormai incominciato: abbiamo selezionato i migliori nuovi libri da leggere freschi di stampa tra gialli, noir e love romance ... Segnala grazia.it

12 libri in uscita a ottobre 2025 da non perdere - Scopriamo insieme le uscite più attese in libreria del mese di ottobre, da Glenn Cooper a Maurizio de Giovanni. Riporta sololibri.net

I libri da leggere a ottobre sono travolgenti. Preparatevi: sono tornati scrittori molto amati - Tornano scrittori amatissimi e lo fanno con libri che promettono di tenerci incollati alle pagine: undici libri da leggere a ottobre 2025 ... Lo riporta dilei.it