I marchigiani sono sempre più poveri mentre calano i contratti a tempo determinato

ANCONA – La povertà nelle Marche non è più un fenomeno transitorio, ma un processo strutturale che coinvolge in modo crescente famiglie, lavoratori e anziani. Questa è la drammatica considerazione che esce dal Report 2025, basato sui dati del 2024, dell’Osservatorio sulle vulnerabilità regionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it