I lupi tornano a fare strage di capre e pecore | FOTO

Torna l'allarme lupi nella Tuscia. Negli ultimi giorni segnalazioni di attacchi al bestiame, con pesanti perdite per gli allevatori e grande preoccupazione tra i residenti, stanno arrivando da località San Giorgio a Tarquinia.Gli ultimi episodiNelle scorse notti, ad esempio, i predatori avrebbero. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Pronti a un sabato di terrore? Il 4 ottobre alla Taverna dell'Orco tornano i demoni dei lupi oscuri per una serata divertente e terrificante allo stesso tempo! Info e prenotazioni, anche whatsapp, al 3394666488 - facebook.com Vai su Facebook

Lupi, abbattimenti a raffica ma le predazioni restano uguali e i nuovi cuccioli sono più dei capi uccisi: il modello dei Grigioni non funziona - Uccidere i lupi non porta benefici e il cantone dei Grigioni, in Svizzera, ne è la prova plastica che conferma quanto ripetuto in lungo e in largo dagli esperti. Da ildolomiti.it