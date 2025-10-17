I luoghi storici del commercio | nasce un albo per raccogliere le più antiche botteghe di Lucca
Lucca, 17 ottobre 2025 – Alcune insegne sbiadiscono, altre continuano a raccontare una tradizione locale tramandata di generazione in generazione. E’ per loro che l’amministrazione comunale ha istituito l’Albo dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane: potranno aderire tutte quelle attività che da cinquant’anni a oggi non hanno mai smesso di custodire il ‘ Made in Lucca ’. L’obiettivo del progetto, promosso dall’assessore Paola Granucci, è infatti quello di riconoscere e valorizzare il tessuto sociale che ha rappresentato - e continua a rappresentare – l’identità della città. “Con questo provvedimento vogliamo rendere omaggio alla storia viva del nostro commercio – spiega l’assessore – Le botteghe storiche, le attività artigiane e i negozi che hanno resistito al tempo non sono solo esercizi economici, ma veri e propri presidi di identità, di memoria e di cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
