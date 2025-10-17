I luoghi della Memoria Al via gli incontri
Da oggi fino al 7 novembre torna il ciclo " Siamo la nostra memoria ", organizzato dall’associazione Luoghi della Memoria in diversi luoghi del comune di Bucine. Dopo il successo dello scorso anno, ogni venerdì alle 21,15 si terranno degli incontri legati ai temi della memoria e della storia della prima metà del Novecento. Il titolo della rassegna si ispira ad una famosa frase dello scrittore portoghese José Saramago, premio nobel della Letteratura: "Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità non meritiamo di esistere". 🔗 Leggi su Lanazione.it
