I lancianesi Gennaro e Santino Spinelli suoneranno per papa Leone
In occasione del Grande giubileo mondiale dei rom e sinti, in programma il 18 ottobre 2025, al mattino si terra? un evento musicale di straordinaria importanza spirituale, artistica e culturale nell’aula Paolo VI (sala Nervi) in Vaticano: un concerto in onore di papa Leone XIV.Per eseguirlo sono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
