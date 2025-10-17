I giovani schermidori in pedana per il Trofeo Città di Forlì
Forlì si prepara ad accogliere una grande giornata di sport e passione: domenica 19 ottobre, il Palazzetto dei Romiti ospiterà il Trofeo Città di Forlì, una competizione di scherma dedicata alle categorie giovanili Under 14. Dalle 9 alle 18, il pubblico potrà assistere gratuitamente alle sfide. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
