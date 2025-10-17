I giovani europei sono i più colpiti dalla crisi degli alloggi

I prezzi delle case e degli affitti sono alle stelle in tutto il continente. Trovare un alloggio è molto difficile, soprattutto per chi studia o ha un lavoro precario. Come si è arrivati a questo punto e cosa si può fare. Il video. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I giovani europei sono i più colpiti dalla crisi degli alloggi

