I giganti del sumo attraversano il Tamigi | la tradizione giapponese conquista Londra

Sono arrivati vestiti di seta, con le loro elaborate acconciature tradizionali e un portamento che trasforma ogni loro passo in una dichiarazione di potenza controllata. Quarantadue lottatori di sumo, tra i migliori al mondo, hanno invaso le strade di Londra questa settimana per partecipare a un evento che non si verificava da oltre tre decenni. La Royal Albert Hall, tempio della cultura britannica che ha ospitato concerti leggendari e incontri di boxe storici, si è trasformata in un'arena sacra dove antichi rituali shintoisti incontrano la curiosità occidentale. L'ultimo torneo di questa portata si era svolto nel 1991, sempre alla Royal Albert Hall, quando il mondo era profondamente diverso.

