I funerali di Stato dei carabinieri uccisi a Verona | l' applauso le lacrime l' abbraccio di Mattarella al figlio di una vittima La diretta
I militari morti nella strage di Castel d'Azzano. Le esequie a Padova. Mattarella e Meloni parlano con i familiari. In chiesa i presidenti di Camera e Senato e i ministri del governo. In duemila alla camera ardente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
News recenti che potrebbero piacerti
I funerali di Stato dei carabinieri morti a Verona: Mattarella e Meloni a colloquio con le famiglie - facebook.com Vai su Facebook
La strage dei carabinieri nel Veronese: nel pomeriggio, i funerali di Stato a #Padova alla presenza del Capo dello Stato. #Tg1 Giuseppe La Venia - X Vai su X
Esplosione a Verona, funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi. Mattarella e Meloni vicini ai familiari - Sono iniziati a Padova nella basilica di Santa Giustina In Prato della Valle i funerali di Stato dei tre ... Riporta affaritaliani.it
Funerali di Stato a Padova per i carabinieri uccisi, applauso all'arrivo dei feretri. La diretta - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova, ieri, la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Come scrive ilmattino.it
Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. Chiusa la camera ardente, la diretta - Il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni per l’ultimo saluto ai 3 militari Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a ... Secondo ilrestodelcarlino.it