I funerali di Stato dei 3 carabinieri morti nell'esplosione di Verona | Hanno servito la patria con amore

Si tengono oggi, venerdì 17 ottobre, nella Basilica di Santa Giustina, a Padova, i funerali dei tre carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernadello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano di proprietà dei fratelli Ramponi e oggetto di uno sgombero. Presenti alle esequie di Stato anche i carabinieri rimasti feriti e le più alte cariche dello Stato, tra le quali anche la premier Meloni e il Presidente Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Fanpage.it