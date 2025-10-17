i detenuti spediti in sardegna come un pacco postale

Firenze, 17 ottobre 2025 – Per meccanismi purtroppo noti ai sociologi dei media, le 1 sono di nuovo sparite dal dibattito pubblico. Eppure nelle prigioni italiane si continua a morire, non solo perché ci si suicida. Secondo i calcoli di Ristretti Orizzonti sono già 192 i detenuti morti in carcere. L'emergenza non c'è più, perché quello che doveva emergere è già emerso. A Sollicciano. A San Vittore. A Regina Coeli, dove pochi giorni fa è crollato un pezzo della seconda rotonda del carcere e una parte dei detenuti sfollati è stata spedita in Sardegna. Come un pacco postale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

