A sei anni da ‘Heimat’ (2019), che a sua volta aveva interrotto un silenzio durato tredici anni, i Delta V tornano con ‘In Fatti Ostili’, un nuovo album di inediti in uscita venerdì 17 ottobre in digitale, cd e vinile (Universal Music Italia). Un disco che conferma la svolta narrativa del gruppo milanese formato da Carlo Bertotti, Flavio Ferri e Marti, prodotto da Paolo Gozzetti e Roberto Vernetti, storico primo produttore della band. Un racconto del presente, duro e disilluso. Il titolo non lascia spazio a fraintendimenti: ‘In Fatti Ostili’ è un racconto del presente, di un tempo che si è fatto più duro e disilluso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I Delta V tornano con ‘In Fatti Ostili’ per raccontare le crepe del presente