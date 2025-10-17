I Delitti del BarLume 13 | i protagonisti svelano a Sky TG24 Live In Roma i segreti del successo

Digital-news.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Riviera Apuana di Pineta, provincia immaginaria eppure incredibilmente familiare, si prepara a ospitare nuovamente il caos investigativo più amato della televisione italiana. Con l'annuncio del debutto previsto per il 2026, la collezione de I Delitti del BarLume raggiunge l'incredibile traguardo della tredicesima stagione, consolidando il suo status di produzione Sky Original più longeva in ass. 🔗 Leggi su Digital-news.it

i delitti del barlume 13 i protagonisti svelano a sky tg24 live in roma i segreti del successo

© Digital-news.it - I Delitti del BarLume 13: i protagonisti svelano a Sky TG24 Live In Roma i segreti del successo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

delitti barlume 13 protagonistiMascino e Timi, 'il segreto della longevità del Barlume' - Le nuove storie de 'I Delitti del BarLume', prossimamente su Sky Cinema, tornano per la tredicesima volta e si confermano la produzione Sky Original più longeva di sempre. Si legge su ansa.it

I delitti del BarLume, da stasera in chiaro su TV8 tre nuovi episodi: si parte con Non è un paese per bimbi - Torna la gang di Pineta con tre episodi della nuova stagione per la prima volta in chiaro su Tv8, ogni domenica alle 21. Lo riporta movieplayer.it

I Delitti del BarLume - Non è un Paese per Bimbi - Non è un Paese per Bimbi, il film diretto da Roan Johnson, si svolge nel tranquillo borgo di Pineta. Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Delitti Barlume 13 Protagonisti