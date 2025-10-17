I dazi di Trump affosseranno la pasta italiana?
I dazi di Trump potrebbero affossare la pasta italiana: rischio stangata del 106% sulle esportazioni verso gli Usa Le esportazioni di pasta italiana verso gli Stati Uniti (un mercato da quasi 700 milioni di euro l’anno)rischiano di finire travolte dal ritorno del protezionismo americano. Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato il 4 settembre dazi preliminari fino al 91,74% su tredici marchi italiani, una misura che, sommata ai dazi già esistenti del 15% sulle importazioni europee, porterebbe il peso fiscale complessivo oltre il 106%. Un livello mai toccato prima, che i produttori italiani definiscono “insostenibile”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
