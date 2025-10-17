I Cure sono già al lavoro su un nuovo album? Gli indizi arrivano dal sito ufficiale

I Cure stanno già al lavoro sul nuovo album? La band britannica ritornata sulle scene musicali nel novembre 2024, ha annunciato delle date per il 2026, nel quale vedremo il gruppo di Lullaby tra gli headliner del Primavera Sound e protagonista anche sui palchi del Regno Unito ed Irlanda. Nel corso dell’estate Smith e soci hanno pubblicato Mixes Of A Lost World, album di remix dell’ultimo lavoro in studio ed il frontman è apparso sul palco di Glastonbury ospite di Olivia Rodrigo, con la quale si è esibita sulle note di Friday I’m In Love e Just Like Heaven. Prima ancora, la band ha continuato a realizzare nuovi brani, secondo quanto si legge sulla bio dal loro sito ufficiale: “Nel marzo 2025 la band è tornata ai Rockfield Studios per registrare altre 13 canzoni per un album successivo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Cure sono già al lavoro su un nuovo album? Gli indizi arrivano dal sito ufficiale

