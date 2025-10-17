I costi shock della burocrazia | 13 miliardi bruciati ogni anno imprese soffocate

Milano, 17 ottobre 2025 – Il 18 aprile è un giorno destinato a rimanere nella storia. Sei mesi fa venivano stampate 5.175 pagine con gli indicatori delle attività economiche soggette agli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale): imprese, commercialisti, associazioni di categoria e addetti ai lavori si sono trovati tra le mani un tomo da leggere, studiare, interpretare. L’Ufficio studi della Cgia di Mestre - l’Associazione artigiani e piccole imprese - lo ha adottato come l’emblema del peso della burocrazi a che schiaccia industria e servizi: nel 2024 l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato hanno pubblicato 350 leggi tra Gazzette ufficiali e supplementi per un totale di 35. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I costi shock della burocrazia: 13 miliardi bruciati ogni anno, imprese soffocate

