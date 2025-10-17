I corti palestinesi fanno tappa in città

Oggi e domani ‘Nazra Palestine Short Film Festival’ fa tappa a Cesena. Promossa da Centro Pace Cesena APS, MulinArte, Cooperativa Equamente, Mediterranea Saving Humans Forlì-Cesena, Libera Forlì-Cesena e Monogawa, con il patrocinio del Comune di Cesena, la tappa cesenate del festival diffuso, indipendente e collettivo, si svilupperà attraverso una due giorni di incontri, testimonianze e proiezioni. Stasera alle 21 al Centro culturale MulinArte il pubblico potrà incontrare il regista palestinese Mohammed Almughanni che racconterà la sua storia, a seguito della visione di due cortometraggi. I corti Nazra che verranno proiettati sono: ‘Don’t take my joy away’ di Omar Gabriel (Libano 2024); ‘An orange from Jaffa’ - Mohammed Almughanni, Palestina Polonia (Francia 2023). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I corti palestinesi fanno tappa in città

