I contratti d’incarico professionale pubblici e privati ne discutono gli architetti irpini
Si terrà ad Atripalda, lunedì 20 ottobre a partire dalle ore 14.00, presso la sala convegni Formaedil, in C.da San Lorenzo 1, l’evento formativo “I contratti d’incarico professionale pubblici e privati”, promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
