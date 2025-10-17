Poco più di una settimana fa, i ComaCose hanno annunciato la loro separazione artistica e sentimentale, confermando la fine del loro matrimonio e annullando tutti i concerti in programma. Le voci di un’imminente rottura si rincorrevano da mesi, alimentate dalle foto che ritraevano California, al secolo Francesca Mesiano, intenta a baciare un altro uomo. «“L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti», recitava il comunicato ufficiale utilizzato per informare i fan che, a questo punto, si chiedono quali saranno le prossime mosse dell’ex coppia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Coma_Cose post rottura: Fausto anticipa nuova musica, California sceglie il silenzio