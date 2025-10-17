I Coma_Cose post rottura | Fausto anticipa nuova musica California sceglie il silenzio
Poco più di una settimana fa, i ComaCose hanno annunciato la loro separazione artistica e sentimentale, confermando la fine del loro matrimonio e annullando tutti i concerti in programma. Le voci di un’imminente rottura si rincorrevano da mesi, alimentate dalle foto che ritraevano California, al secolo Francesca Mesiano, intenta a baciare un altro uomo. «“L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti», recitava il comunicato ufficiale utilizzato per informare i fan che, a questo punto, si chiedono quali saranno le prossime mosse dell’ex coppia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
"Io e Romina come i Coma_Cose? Non abbiamo nulla in comune, abbiamo due stili musicali e due storie professionali completamente diversi. Chi ha inventato questa similitudine cercava un titolo ad effetto". Albano Carrisi la tocca piano sul paragone con i C - facebook.com Vai su Facebook
La rottura dei Coma Cose è un monito al campo largo? - X Vai su X
I Coma_Cose post rottura: Fausto anticipa nuova musica, California sceglie il silenzio - L'articolo I Coma_Cose post rottura: Fausto anticipa nuova musica, California sceglie il silenzio proviene da Metropolitan Magazine. Segnala msn.com
Coma Cose, l'amore finito scatena la rabbia dei fan per i concerti annullati: «E noi restiamo col cerino in mano». I vip: «Ci sono rimasti solo Paolo Turchi e Carmen Russo» - «Cuoricini, cuoricini» cantavano i Coma Cose durante l'ultimo Festival di Sanremo in cui sembravano più innamorati che mai ma, forse, la canzone che, oggi, ... Da ilgazzettino.it
Coma Cose si sono lasciati per un tradimento? «Lei baciava Roby», il gossip sulla separazione - Si fa sempre più spazio l'ipotesi di un tradimento da parte di Francesca Mesiano, ma è vero? Secondo donnapop.it