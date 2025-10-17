I cantieri strozzano piazza Beccaria Il piano anti-imbuto del Comune New jersey per ’sciogliere’ il traffico

Cantieri a raffica lungo il tracciato della futura linea Libertà-Bagno a Ripoli. D’altronde c’è da correre spediti per rispettare la consegna della linea, chiavi in mano, per la fine del 2026. Ma se in alcuni casi le aree di lavoro allestite per preparare la ’casa’ ai binari non stanno creando particolari intralci alla circolazione (come a Bellariva, ad esempio) in altre zone della città, già da bollino rosso a condizioni normali, gli effetti sul traffico si vedono eccome. È il caso di piazza Beccaria, una manciata di metri dopo la quale sono entrati in azione gli operai. Risultato: una corsia in meno in direzione Arno e inevitabile imbuto, specie nelle ore di punta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I cantieri strozzano piazza Beccaria. Il piano anti-imbuto del Comune. New jersey per ’sciogliere’ il traffico

