I bimbi hanno fretta di nascere tre parti guidati al telefono nel giro di 36 ore uno in un parcheggio

Bologna, 17 ottobre 2025 – Due parti in casa e uno all’interno di un parcheggio. Nelle ultime 36 ore la Centrale Operativa 118 Emilia-Est ha dovuto gestire tre situazioni eccezionali sul territorio di Bologna e Imola. E se non è un record, ci manca poco. Per fortuna tutto è andato bene: i piccoli e le loro mamme sono stati portati in reparto e stanno bene. La prima chiamata alla Centrale è arrivata giovedì mattina alle 7.40 circa dal quartiere Savena di Bologna, un parto precipitoso in casa guidato al telefono da Valeria Fiorà, infermiera della Centrale Operativa 118. Contestualmente sono intervenuti due mezzi (ambulanza e automedica con a bordo infermiere e medico). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I bimbi hanno fretta di nascere, tre parti guidati al telefono nel giro di 36 ore (uno in un parcheggio)

Leggi anche questi approfondimenti

Chi sgrana più in fretta? Domenica mattina trascorsa con bimbi e famiglie che hanno visitato gli animali della fattoria, imparando qualcosa di nuovo riguardante il mondo rurale e svolgendo piccole attività adatte a tutti, anche ai più piccini! Info e - facebook.com Vai su Facebook

Brescia, il bimbo ha fretta di nascere: il parto nel giardino di casa - E' accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona ovest di Brescia: la partoriente era già in travaglio avanzato e ha dato alla luce il figlioletto sulla barella - X Vai su X

Figline: la bimba ha fretta di nascere, il parto a bordo dell’ambulanza della Misericordia - Non c’è stato tempo nemmeno per partire alla volta dell’ospedale: questa mattina intorno alle 6 una bambina, Sofia, è venuta alla luce direttamente a bordo dell’ambulanza della Misericordia di Figline ... Da valdarnopost.it

Brescia, il bimbo ha fretta di nascere: il parto nel giardino di casa - E' accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona ovest di Brescia: la partoriente era già in travaglio avanzato e ha dato alla luce il figlioletto sulla barella, davanti alla porta di casa. Si legge su quibrescia.it

La bimba ha fretta di nascere, il parto sul divano di casa. “E’ stato insolito e meraviglioso” - Fondamentale è stato il supporto dell’ostetrica Nubia Fabbri, amica della partoriente, e dei sanitari della Misericordia Valdambra ... Lo riporta msn.com