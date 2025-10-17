I bimbi hanno fretta di nascere tre parti guidati al telefono nel giro di 36 ore uno in un parcheggio

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 17 ottobre 2025 – Due parti in casa e uno all’interno di un parcheggio. Nelle ultime 36 ore la Centrale Operativa 118 Emilia-Est ha dovuto gestire tre situazioni eccezionali sul territorio di Bologna e Imola. E se non è un record, ci manca poco. Per fortuna tutto è andato bene: i piccoli e le loro mamme sono stati portati in reparto e stanno bene. La prima chiamata alla Centrale è arrivata giovedì mattina alle 7.40 circa dal quartiere Savena di Bologna, un parto precipitoso in casa guidato al telefono da Valeria Fiorà, infermiera della Centrale Operativa 118. Contestualmente sono intervenuti due mezzi (ambulanza e automedica con a bordo infermiere e medico). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

