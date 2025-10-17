I Bengals ottengono una serie di quattro sconfitte consecutive nella sparatoria di giovedì sera contro Gli Steelers

2025-10-17 05:41:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: I Cincinnati Bengals centrarono il canestro del via libera a sette secondi dalla fine della partita sconfiggendo i Pittsburgh Steelers 33-31. Con la vittoria, Cincy ha posto fine alla sua serie di quattro sconfitte consecutive. Il quarterback Joe Flacco è apparso alla grande alla sua seconda partenza con i Bengals, completando 31 dei 47 passaggi per 342 yard e tre touchdown. Nel frattempo, il ricevitore largo Ja’Marr Chase ha concluso la partita con un record di franchigia di 16 ricezioni per 161 yard e un touchdown. 🔗 Leggi su Justcalcio.com