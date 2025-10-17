I 60 anni Avis e i 50 Aido | Calolziocorte brinda a due importanti compleanni
Avranno inizio questo fine settimana i festeggiamenti del gruppo Aido "Piero Villa" e della comunale Avis "Giovanni Mapelli" di Calolziocorte. I due sodalizi ricordano quest'anno rispettivamente il 50esimo e il 60esimo anniversario di fondazione, e insieme sono ben 110 anni di storia e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondisci con queste news
Avis Vallefoglia festeggia 50 anni. Tre giorni di eventi tra solidarietà, cultura e comunità. L’associazione oggi conta 1400 iscritti. - facebook.com Vai su Facebook
Avis La Maddalena festeggia 55 anni di solidarietà e impegno - X Vai su X
I 60 anni Avis e i 50 Aido: Calolziocorte brinda a due importanti compleanni - Weekend di festa per le due associazioni con iniziative aperte a cittadini, volontari e autorità. Secondo leccotoday.it
Dogliani, un paese che si "dona": la sezione Avis si appresta a festeggiare i 60 anni dalla Fondazione - Domenica 19 ottobre l ’Avis di Dogliani festeggera’ con tutti I donatori attuali o del passato i 60 anni dalla propria Fondazione. Lo riporta targatocn.it
Avis e Aido di Calolzio festeggiano insieme 110 anni di storia - Il Gruppo Aido celebra il mezzo secolo di vita, mentre l’Avis ha raggiunto 60 anni Le due associazioni pronte a festeggiare insieme gli importanti traguardi CALOLZIOCORTE – Avranno inizio questo fine ... Si legge su msn.com